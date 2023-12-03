Происшествия 03.12.2023 в 15:19

В Бурятии военнослужащий убил свою возлюбленную

Причиной конфликта стало подозрение в заражении ВИЧ-инфекцией
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Текст: Номер один
В Бурятии военнослужащий убил свою возлюбленную

Улан-Удэнский гарнизонный военный суд приговорил контрактника к 10 годам колонии строго режима за то, что мужчина насмерть забил свою возлюбленную. Однако приговор в законную силу не вступил.

Тем не менее суд квалифицировал данное преступление - как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, повлекшего по неосторожности смерть (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Кроме того, с осужденного в качестве компенсации морального вреда взыскано 2 миллиона рублей в пользу матери погибшей.

Выясняя подробности страшного вечера стало известно, что мужчина распивал спиртные напитки со совей знакомой. В определенный момент контрактник заподозрил, что подруга заразила его ВИЧ-инфекцией. После чего с силой нанес ей по голове кулаками несколько ударов. Чуть позже врачи констатировали смерть женщины, возникшей в результате закрытой черепно-мозговой травмы.

 

Фото: Номер один

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