Происшествия 04.12.2023 в 16:45
В Бурятии подрядчик, ремонтирующий дорогу с нарушениями, получил прокурорское представление
На бичурской трассе в сентябре произошли сразу две автомобильные аварии, есть пострадавшие
Текст: Ольга Лазарева
Прокуратура подтвердила нарушения при ремонте дороги «Бичура – Новосретенка – Мотня – Шибертуй». На этой дороге в сентябре произошли сразу две автомобильные аварии.
В ГИБДД надзорному органу сообщили, что в одной аварии обошлось без вреда здоровью. А по факту второй возбуждено административное дело и идет расследование.
Ранее мы рассказывали, что жители пожаловались на ремонт дороги в Бичурском районе: во время работ подрядчик создал аварийноопасные условия, что и привело к ДТП, а по завершению ремонта дорога лучше не стала. Недобросовестный ремонт породил уже две аварии на этом участке.Обе машины перевернулись, врезавшись в гору щебня. Аварии произошли ещё до сдачи объекта. Тогда в администрации Бичурского района виновными в ДТП назвали самих автомобилистов – дескать, знаки стояли, просто мужчины не соблюдали рекомендованный скоростной режим.
После обращения ОНФ прокуратура внесла представление подрядчику «РИО», обязав устранить недостатки. Также прокурорское представление получил врио начальника ОМВД России по Бичурскому району. Ведь ГИБДД не привлекло подрядчика к административной ответственности из-за несоблюдения им требований по обеспечению дорожной безопасности.
В ГИБДД надзорному органу сообщили, что в одной аварии обошлось без вреда здоровью. А по факту второй возбуждено административное дело и идет расследование.
Ранее мы рассказывали, что жители пожаловались на ремонт дороги в Бичурском районе: во время работ подрядчик создал аварийноопасные условия, что и привело к ДТП, а по завершению ремонта дорога лучше не стала. Недобросовестный ремонт породил уже две аварии на этом участке.Обе машины перевернулись, врезавшись в гору щебня. Аварии произошли ещё до сдачи объекта. Тогда в администрации Бичурского района виновными в ДТП назвали самих автомобилистов – дескать, знаки стояли, просто мужчины не соблюдали рекомендованный скоростной режим.
После обращения ОНФ прокуратура внесла представление подрядчику «РИО», обязав устранить недостатки. Также прокурорское представление получил врио начальника ОМВД России по Бичурскому району. Ведь ГИБДД не привлекло подрядчика к административной ответственности из-за несоблюдения им требований по обеспечению дорожной безопасности.
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