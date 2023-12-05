Происшествия 05.12.2023 в 12:39
В Бурятии огромная фура перегородила дорогу
На месте происшествия работают дорожные службы
Текст: Андрей Константинов
В Закаменском районе Бурятии грузовой автомобиль перегородил дорогу возле моста через реку Хамней. Об этом в вайбер-чате «Закамна-инфо.24/7» сообщают местные жители.
«Не знаю, к кому надо обратиться. Может вы свяжетесь с дорожниками, МЧС. После Бургуя в сторону Закаменска стоит фура поперёк дороги. Дороги не засыпаны, не смог подняться», - пишут в чате.
Сейчас на место происшествия уже прибыли дорожные службы. С помощью техники они пытаются оттащить фуру.
«Водитель грузовика не местный. Занесло машину на дабане. Автомобили в данное время могут проехать по объездной дороге», - сообщают дорожники.
Фото: «Закамна-инфо.24/7»
«Не знаю, к кому надо обратиться. Может вы свяжетесь с дорожниками, МЧС. После Бургуя в сторону Закаменска стоит фура поперёк дороги. Дороги не засыпаны, не смог подняться», - пишут в чате.
Сейчас на место происшествия уже прибыли дорожные службы. С помощью техники они пытаются оттащить фуру.
«Водитель грузовика не местный. Занесло машину на дабане. Автомобили в данное время могут проехать по объездной дороге», - сообщают дорожники.
Фото: «Закамна-инфо.24/7»