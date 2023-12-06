Происшествия 06.12.2023 в 10:15

В Бурятии подростки угнали автомобиль из гаража

Парни хотели покататься, а теперь стали фигурантами уголовного дела
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии подростки угнали автомобиль из гаража
В полицию села Петропавловка поступило сообщение об угоне автомобиля ВАЗ из гаража. Ориентировку на розыск угнанной машины передали патрульным нарядам полиции и Росгвардии.

«В ходе патрулирования райцентра сотрудники вневедомственной охраны на АЗС у выезда из села заметили автомобиль, схожий по приметам с угнанным. При виде правоохранителей водитель и пассажир бросились бежать. Росгвардейцы задержали одного из злоумышленников, им оказался 15-летний подросток. Вскоре сотрудники полиции задержали и второго подозреваемого – 17-летнего парня», - рассказали в Росгвардии Бурятии.

Подростки сообщили, что вскрыли гараж подручными средствами и угнали машину, чтобы покататься. На АЗС они заехали, чтобы заправить автомобиль.

По факту угона возбуждено уголовное дело. Автомобиль вернули владельцу.

Фото: Росгвардия Бурятии
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