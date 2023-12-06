В Бурятии подростки угнали автомобиль из гаража

В полицию села Петропавловка поступило сообщение об угоне автомобиля ВАЗ из гаража. Ориентировку на розыск угнанной машины передали патрульным нарядам полиции и Росгвардии.«В ходе патрулирования райцентра сотрудники вневедомственной охраны на АЗС у выезда из села заметили автомобиль, схожий по приметам с угнанным. При виде правоохранителей водитель и пассажир бросились бежать. Росгвардейцы задержали одного из злоумышленников, им оказался 15-летний подросток. Вскоре сотрудники полиции задержали и второго подозреваемого – 17-летнего парня», - рассказали в Росгвардии Бурятии.Подростки сообщили, что вскрыли гараж подручными средствами и угнали машину, чтобы покататься. На АЗС они заехали, чтобы заправить автомобиль.По факту угона возбуждено уголовное дело. Автомобиль вернули владельцу.Фото: Росгвардия Бурятии