Происшествия 06.12.2023 в 11:06
В Улан-Удэ начался суд над участниками смертельного спарринга
Также перед судом присяжных предстал 56-летний специалист по организации работы групп быстрого реагирования
Текст: Ольга Лазарева
В Улан-Удэ начались судебные слушания скандального дела по поводу внезапной смерти молодого человека – сотрудника ООО ЧОП «Дельта». По ходатайству подсудимых дело рассматривает суд присяжных.
Напомним, в 2022 году 20-летний Родион Николаев устроился охранником в ООО «ЧОП «Дельта». Но не прошло и двух месяцев, как он попал в больницу в состоянии комы, а впоследствии скончался. Смертельные травмы парню нанесены в результате ударов в голову от партнеров по спаррингу – работников охранного предприятия. Как утверждают родственники и свидетели, проведение такого рода «экзамена» являлось распоряжением начальства.
Согласно заключению судмедэкспертизы, причиной смерти стала закрытая черепно-мозговая травма, осложнившаяся отеком и дислокацией головного мозга и двумя гематомами. Парню нанесли по голове не менее десяти ударов. Причем в спарринге с Родионом двое из троих были боксерами.
Силовики возбудили уголовное дело. Когда организатор спаррингов, 56-летний специалист по организации работы групп быстрого реагирования узнал об этом, он начал угрожать и шантажировать своих работников, чтобы те дали ложные показания. Например, сказали, что погибший был в спортивном зале, но не участвовал в боях, а сознание потерял и в итоге умер после обычных физических упражнений. Однако впоследствии свидетели все-таки решили давать правдивые показания, сообщив следователям, что они лгали под давлением своего начальника.
В суде предстанут трое обвиняемых – работники частного охранного предприятия в возрасте от 22 до 24 лет. Их обвиняют в «умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшем смерть потерпевшего». А также тот самый специалист по организации работы групп быстрого реагирования. Как выяснилось, этот обвиняемый и раньше вел себя не совсем адекватно. Как сообщают в Следкоме, 10 мая 2022 года (то есть до случая со спаррингом) он в пьяном виде приехал к своему подчиненному, который не вышел на работу. В течение нескольких часов он избивал своего сотрудника, угрожал убийством и даже ударил ножом в бедро.
Интересно, что параллельно с расследованием уголовного дела проходил административный судебный процесс. Гендиректор ЧОПа Алексей Виноградов через суд пытался опротестовать заключение трудинспектора об оформлении данного случая как несчастного. Имея такое заключение на руках, родственники погибших работников имеют право в гражданском судопроизводстве требовать возмещения морального и материального вреда от работодателя. Однако и районный, и Верховный суд признали, что «Данный несчастный случай подлежит квалификации как несчастный случай на производстве и оформлению актом формы Н-1».
Отметим, гендиректор ЧОПа Алексей Виноградов по сей день уверяет, что ничего не знал о спаррингах, в суде он проходит только как свидетель.
Напомним, в 2022 году 20-летний Родион Николаев устроился охранником в ООО «ЧОП «Дельта». Но не прошло и двух месяцев, как он попал в больницу в состоянии комы, а впоследствии скончался. Смертельные травмы парню нанесены в результате ударов в голову от партнеров по спаррингу – работников охранного предприятия. Как утверждают родственники и свидетели, проведение такого рода «экзамена» являлось распоряжением начальства.
Согласно заключению судмедэкспертизы, причиной смерти стала закрытая черепно-мозговая травма, осложнившаяся отеком и дислокацией головного мозга и двумя гематомами. Парню нанесли по голове не менее десяти ударов. Причем в спарринге с Родионом двое из троих были боксерами.
Силовики возбудили уголовное дело. Когда организатор спаррингов, 56-летний специалист по организации работы групп быстрого реагирования узнал об этом, он начал угрожать и шантажировать своих работников, чтобы те дали ложные показания. Например, сказали, что погибший был в спортивном зале, но не участвовал в боях, а сознание потерял и в итоге умер после обычных физических упражнений. Однако впоследствии свидетели все-таки решили давать правдивые показания, сообщив следователям, что они лгали под давлением своего начальника.
В суде предстанут трое обвиняемых – работники частного охранного предприятия в возрасте от 22 до 24 лет. Их обвиняют в «умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшем смерть потерпевшего». А также тот самый специалист по организации работы групп быстрого реагирования. Как выяснилось, этот обвиняемый и раньше вел себя не совсем адекватно. Как сообщают в Следкоме, 10 мая 2022 года (то есть до случая со спаррингом) он в пьяном виде приехал к своему подчиненному, который не вышел на работу. В течение нескольких часов он избивал своего сотрудника, угрожал убийством и даже ударил ножом в бедро.
Интересно, что параллельно с расследованием уголовного дела проходил административный судебный процесс. Гендиректор ЧОПа Алексей Виноградов через суд пытался опротестовать заключение трудинспектора об оформлении данного случая как несчастного. Имея такое заключение на руках, родственники погибших работников имеют право в гражданском судопроизводстве требовать возмещения морального и материального вреда от работодателя. Однако и районный, и Верховный суд признали, что «Данный несчастный случай подлежит квалификации как несчастный случай на производстве и оформлению актом формы Н-1».
Отметим, гендиректор ЧОПа Алексей Виноградов по сей день уверяет, что ничего не знал о спаррингах, в суде он проходит только как свидетель.
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