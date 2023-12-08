В Улан-Удэ «профессиональный» водитель-алкоголик выехал навстречу росгвардейцам

Вечером 6 декабря в дежурную часть Госавтоинспекции поступил звонок из Росгвардии. Коллеги сообщили инспекторам, что на улице Олега Кошевого в Улан-Удэ им навстречу выехал водитель автомобиля «Митсубиси». Мужчина находился за рулем с признаками опьянения и двигался по встречной полосе.«На место выдвинулся ближайший экипаж ДПС. Сотрудники Росгвардии, в свою очередь, заблокировав автомашину нетрезвого автолюбителя, удерживали его до приезда автоинспекторов. Результат его свидетельствования составил 0,78 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. В ходе разбирательства гражданин, пытаясь уйти от ответственности, сообщил, что забыл водительское удостоверение дома и представился чужим именем. Однако данные были проверены сотрудниками ГИБДД. Выяснилось, что за рулем иномарки находится злостный нарушитель – 47-летний улан-удэнец. Этот факт вождения в нетрезвом виде стал пятым по счёту в его биографии за последние несколько лет», - рассказали в МВД Бурятии.Только в этом году мужчина несколько раз подвергался уголовному преследованию за повторную езду в состоянии опьянения, а также управление транспортом без прав. Однако должных выводов мужчина не сделал. Сейчас решается вопрос о возбуждении в отношении него очередного уголовного дела.При этом, как отметили в МВД, горожанин каждый раз задерживался инспекторами ДПС при вождении разных машин, принадлежащих его друзьям и близким.Фото: «Номер один»