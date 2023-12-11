Жителя Бурятии осудили за дачу ложных показаний в суде

Прокуратура Муйского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 32-летнего местного жителя. Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 307 УК РФ (заведомо ложные показания свидетеля в суде и в ходе досудебного производства).В судебном заседании установили, что знакомый мужчины был задержан сотрудниками полиции за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения, за совершение данного преступления по решению суда его автомобиль мог быть конфискован. По просьбе друга в феврале и апреле 2023 года осужденный дал ложные показания дознавателю, а затем суду о том, что автомобиль, на котором совершено преступное деяние, является его собственностью. Однако суд к этим показаниям отнесся критически и принял решение об изъятии автомашины в доход государства.Муйский районный суд виновному с учетом мнения государственного обвинителя назначил наказание в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей.Приговор вступил в законную силу.