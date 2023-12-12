Происшествия 12.12.2023 в 09:31
В Улан-Удэ произошла авария из-за дорожных рабочих
Автомобиль врезался в кучу снятого, но не убранного вовремя старого асфальта
Текст: Ольга Лазарева
Прокуратура Железнодорожного района г. Улан-Удэ проверила соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения в деятельности дорожной организации.
В октябре 2023 года в период ремонта дорожного покрытия по улице Жуковского г. Улан-Удэ рабочие предприятия осуществляли на проезжей части складирование снятого асфальта, вывоз которого с места работ своевременно не осуществлялся. Этот участок автомобильной дороги в установленном порядке не был огорожен. Указанное нарушение повлекло негативные последствия: в темное время суток автомобиль наехал на кучу отходов производства, в результате чего транспортному средству были причинены повреждения.
В связи с этим прокурор района возбудил в отношении должностного лица, ответственного за проведение работ, дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ (несоблюдение требований законодательства о безопасности дорожного движения при ремонте дорог, по осуществлению временного ограничения движения транспортных средств на отдельных участках дорог в случаях, если пользование такими участками угрожает безопасности дорожного движения). Мировым судьей ему назначили наказание в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей.
После вмешательства прокуратуры района проезжую часть дороги очистили от отходов.
В октябре 2023 года в период ремонта дорожного покрытия по улице Жуковского г. Улан-Удэ рабочие предприятия осуществляли на проезжей части складирование снятого асфальта, вывоз которого с места работ своевременно не осуществлялся. Этот участок автомобильной дороги в установленном порядке не был огорожен. Указанное нарушение повлекло негативные последствия: в темное время суток автомобиль наехал на кучу отходов производства, в результате чего транспортному средству были причинены повреждения.
В связи с этим прокурор района возбудил в отношении должностного лица, ответственного за проведение работ, дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ (несоблюдение требований законодательства о безопасности дорожного движения при ремонте дорог, по осуществлению временного ограничения движения транспортных средств на отдельных участках дорог в случаях, если пользование такими участками угрожает безопасности дорожного движения). Мировым судьей ему назначили наказание в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей.
После вмешательства прокуратуры района проезжую часть дороги очистили от отходов.
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