Происшествия 12.12.2023 в 09:31

В Улан-Удэ произошла авария из-за дорожных рабочих

Автомобиль врезался в кучу снятого, но не убранного вовремя старого асфальта
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Текст: Ольга Лазарева
В Улан-Удэ произошла авария из-за дорожных рабочих
Прокуратура Железнодорожного района г. Улан-Удэ проверила соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения в деятельности дорожной организации. 

В октябре 2023 года в период ремонта дорожного покрытия по улице Жуковского г. Улан-Удэ рабочие предприятия осуществляли на проезжей части складирование снятого асфальта, вывоз которого с места работ своевременно не осуществлялся. Этот участок автомобильной дороги в установленном порядке не был огорожен. Указанное нарушение повлекло негативные последствия: в темное время суток автомобиль наехал на кучу отходов производства, в результате чего транспортному средству были причинены повреждения.

В связи с этим прокурор района возбудил в отношении должностного лица, ответственного за проведение работ, дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ (несоблюдение требований законодательства о безопасности дорожного движения при ремонте дорог, по осуществлению временного ограничения движения транспортных средств на отдельных участках дорог в случаях, если пользование такими участками угрожает безопасности дорожного движения). Мировым судьей ему назначили наказание в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей.

После вмешательства прокуратуры района проезжую часть дороги очистили от отходов.
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