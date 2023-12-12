В Бурятии затопило дорогу

На 38-м км автодороги Мурочи - Малая Кудара в Кяхтинском районе произошел выход воды и наледи на проезжую часть.«В настоящее время дорожная служба в составе 6 человек устраивает объездную дорогу. Задействованы автогрейдер, самосвал. Движение для транспорта временно ограничено», - сообщили в республиканском Минтрансе.Водителей просят учитывать данное обстоятельство при планировании поездок.Фото: Минтранс Бурятии