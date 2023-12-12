Происшествия 12.12.2023 в 17:14
В Бурятии затопило дорогу
Сейчас дорожники обустраивают объездной маршрут
Текст: Андрей Константинов
На 38-м км автодороги Мурочи - Малая Кудара в Кяхтинском районе произошел выход воды и наледи на проезжую часть.
«В настоящее время дорожная служба в составе 6 человек устраивает объездную дорогу. Задействованы автогрейдер, самосвал. Движение для транспорта временно ограничено», - сообщили в республиканском Минтрансе.
Водителей просят учитывать данное обстоятельство при планировании поездок.
Фото: Минтранс Бурятии
«В настоящее время дорожная служба в составе 6 человек устраивает объездную дорогу. Задействованы автогрейдер, самосвал. Движение для транспорта временно ограничено», - сообщили в республиканском Минтрансе.
Водителей просят учитывать данное обстоятельство при планировании поездок.
Фото: Минтранс Бурятии
Тегидорога