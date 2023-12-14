В Улан-Удэ задержали водителя-неадеквата

В отношении нарушителя составили несколько административных протоколов. В частности, за нарушения ПДД, отказ от прохождения освидетельствования и неповиновение законному требованию полицейских.









Вечером 9 декабря в полицию Улан-Удэ поступило сообщение, что по 123-му микрорайону едет автомобиль «Ссанг Йонг Истана», водитель которого, предположительно, пьян. Информацию о нарушителе сразу передали экипажам ДПС.Микроавтобус сотрудники ГИБДД заметили уже на улице Бабушкина. На требование полицейских об остановке водитель не отреагировал и, увеличив скорость, попытался скрыться. Однако в ходе погони автоинспекторы задержали его.«37-летнему гражданину с признаками опьянения было предложено пройти освидетельствование, но мужчина, беседуя около машины со стражами порядка, попытался покинуть место происшествия. Затем, находясь уже в патрульном автомобиле, он настаивал, что микроавтобусом не управлял, всячески препятствовал работе сотрудников ГИБДД и несколько раз пытался сбежать», - рассказали в МВД Бурятии.Как отметили в МВД, неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции зачастую является сопутствующим нарушением при задержании и оформлении пьяных водителей. По итогам 2023 года к административной ответственности за это нарушение привлечены 64 гражданина.Фото и видео: МВД Бурятии