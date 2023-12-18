В Бурятии возбудили уголовное дело за экологическое преступление

Прокуратура Баунтовского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении жителя г. Иркутска. Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 250 УК РФ (загрязнение, засорение, истощение поверхностных вод, если эти деяния повлекли причинение существенного вреда рыбным запасам).В судебном заседании установили, что мужчина, работая начальником участка предприятия, занимающегося добычей россыпного золота на территории района, с применением тяжелой техники осуществил раскопку русла реки Витимкан. В результате его действий русло реки, его водоохранная зона и прибрежная защитная полоса утратили свое естественное назначение, стали непригодны для нагула и нереста рыб, государственным водным биологическим ресурсам и среде их обитания причинен ущерб более 316 тыс. рублей.Уголовное дело возбуждено органами предварительного расследования по итогам надзорных мероприятий прокуратуры района.Баунтовский районный суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил виновного к штрафу в размере 40 тыс. рублей. Исковые требования прокурора о возмещении нанесенного экологического ущерба удовлетворены.Приговор в законную силу не вступил.