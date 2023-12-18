Происшествия 18.12.2023 в 09:17
В Бурятии возбудили уголовное дело за экологическое преступление
Начальника участка золотодобывающего предприятия осудили за загрязнение водоема
Текст: Ольга Лазарева
Прокуратура Баунтовского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении жителя г. Иркутска. Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 250 УК РФ (загрязнение, засорение, истощение поверхностных вод, если эти деяния повлекли причинение существенного вреда рыбным запасам).
В судебном заседании установили, что мужчина, работая начальником участка предприятия, занимающегося добычей россыпного золота на территории района, с применением тяжелой техники осуществил раскопку русла реки Витимкан. В результате его действий русло реки, его водоохранная зона и прибрежная защитная полоса утратили свое естественное назначение, стали непригодны для нагула и нереста рыб, государственным водным биологическим ресурсам и среде их обитания причинен ущерб более 316 тыс. рублей.
Уголовное дело возбуждено органами предварительного расследования по итогам надзорных мероприятий прокуратуры района.
Баунтовский районный суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил виновного к штрафу в размере 40 тыс. рублей. Исковые требования прокурора о возмещении нанесенного экологического ущерба удовлетворены.
Приговор в законную силу не вступил.
В судебном заседании установили, что мужчина, работая начальником участка предприятия, занимающегося добычей россыпного золота на территории района, с применением тяжелой техники осуществил раскопку русла реки Витимкан. В результате его действий русло реки, его водоохранная зона и прибрежная защитная полоса утратили свое естественное назначение, стали непригодны для нагула и нереста рыб, государственным водным биологическим ресурсам и среде их обитания причинен ущерб более 316 тыс. рублей.
Уголовное дело возбуждено органами предварительного расследования по итогам надзорных мероприятий прокуратуры района.
Баунтовский районный суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил виновного к штрафу в размере 40 тыс. рублей. Исковые требования прокурора о возмещении нанесенного экологического ущерба удовлетворены.
Приговор в законную силу не вступил.
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