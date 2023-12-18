Происшествия 18.12.2023 в 09:25

В Улан-Удэ девушка без водительских прав выехала на встречную полосу

В ДТП пострадал водитель встречного автомобиля, мужчину госпитализировали в БСМП
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Текст: Ольга Лазарева
В Улан-Удэ девушка без водительских прав выехала на встречную полосу
По предварительным данным в субботу ночью в Улан-Удэ 22-летняя водитель автомобиля «Тойота Марк 2», не имеющая прав управления ТС, следуя со стороны ул. Борсоева в направлении ул. Иволгинской на мосту не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения и совершила столкновение с автомобилем «Тойота Виш» под управлением 54-летнего водителя, который совершил столкновение с автомобилем «Тойота Камри». В результате ДТП водитель автомобиля «Тойота Виш» с травмами различной степени тяжести госпитализирован в БСМП.   

За два выходных дня произошло 65 аварий с механическими повреждениями ТС, в том числе ДТП с пострадавшими. 

В субботу и воскресенье на дорогах республики инспекторами ДПС выявлено 629 нарушений  ПДД, в том числе задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 16 водителей находящиеся за рулем в состоянии алкогольного опьянения, 14 человек за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения и 9 автомобилистов - за повторное управление транспортом в состоянии опьянения в течение года. 

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