В Улан-Удэ девушка без водительских прав выехала на встречную полосу

По предварительным данным в субботу ночью в Улан-Удэ 22-летняя водитель автомобиля «Тойота Марк 2», не имеющая прав управления ТС, следуя со стороны ул. Борсоева в направлении ул. Иволгинской на мосту не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения и совершила столкновение с автомобилем «Тойота Виш» под управлением 54-летнего водителя, который совершил столкновение с автомобилем «Тойота Камри». В результате ДТП водитель автомобиля «Тойота Виш» с травмами различной степени тяжести госпитализирован в БСМП.За два выходных дня произошло 65 аварий с механическими повреждениями ТС, в том числе ДТП с пострадавшими.В субботу и воскресенье на дорогах республики инспекторами ДПС выявлено 629 нарушений ПДД, в том числе задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 16 водителей находящиеся за рулем в состоянии алкогольного опьянения, 14 человек за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения и 9 автомобилистов - за повторное управление транспортом в состоянии опьянения в течение года.