В Улан-Удэ 46-летняя водитель совершила наезд на 7-летнего мальчика

Вчера днем в Улан-Удэ 46-летняя водитель автомобиля «Ниссан», следуя со стороны ул. Борсоева в направлении ул. Жанаева в районе дома № 4 по ул. Воровского совершила наезд на 7-летнего мальчика. В результате ДТП школьник с травмами различной степени тяжести госпитализирован в медицинское учреждение.

За прошедшие сутки на дорогах Бурятии зарегистрировано 40 аварий с механическими повреждениями ТС, в том числе ДТП с пострадавшим.

Вчера на территории республики инспекторами ДПС выявлено 320 нарушений ПДД, в том числе задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 18 водителей с признаками опьянения.