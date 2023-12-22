В Улан-Удэ угонщик, сбегая от полиции, попал в ДТП

Утром в Улан-Удэ в Дежурную часть полиции поступило сообщение об угоне с ул. Ермаковского автомобиля «Хонда Торнео». Через полчаса данный автомобиль был замечен нарядами полиции на ул. Забайкальской. Однако в ходе преследования иномарка скрылась в сторону пос. Аэропорт, где на ул. Стартовая совершила столкновение с автомобилем «Фиат Дукато» с последующим столкновением с автомашиной «Тойота Ярис».В результате ДТП 32-летний угонщик получил травм различной степени тяжести и был госпитализирован в БСМП (предварительно находился в состоянии опьянения). Установлено, что мужчина летом этого года был лишен прав управления транспортным средством. В настоящий момент по факту произошедшего проводится проверка.Около 7 часов вечера в г. Кяхта 37-летняя водитель автомобиля «Тойота Премио» на нерегулируемом пешеходном переходе совершила наезд на 63-летнего мужчину. В результате ДТП пешеход с травмами доставлен в медицинское учреждение.За прошедшие сутки на дорогах Бурятии зарегистрировали 44 аварии с механическими повреждениями ТС, в том числе ДТП с пострадавшими.Вчера на территории республики инспекторами ДПС выявлено 294 нарушения ПДД, в том числе задержали и отстранили от права управления транспортным средством 7 водителей с признаками опьянения.