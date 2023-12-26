Вчера в Улан-Удэ произошли сразу две аварии, где есть пострадавшие

Вчера в 14.10 часов в Железнодорожном районе 47-летний водитель автомобиля «Лэнд Ровер», следуя по ул. Ипподром совершил столкновение с автомобилем «Тойота Королла». В результате ДТП 44- летний водитель и 18-летняя пассажирка автомобиля «Тойота Королла» госпитализированы в медицинское учреждение.В 18.30 часов в Октябрьском районе 34-летний водитель автомобиля «Форд Фокус», следуя по ул. Ключевская на регулируемом пешеходном переходе совершил наезд на 59-летнюю женщину, которая перебегала на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП пешехода госпитализировали в медицинское учреждение.За прошедшие сутки на дорогах Бурятии зарегистрировано 59 аварии с механическими повреждениями ТС, в том числе ДТП с пострадавшими.Вчера на территории республики инспекторы ДПС выявили 264 нарушения ПДД, в том числе задержали и отстранили от права управления транспортным средством 14 водителей с признаками опьянения.