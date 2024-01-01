В Улан-Удэ из-за фейерверка вспыхнул пожар

«Огнеборцы ликвидировали возгорание на площади 2 квадратных метра. К счастью, пострадавших нет», - рассказали спасатели.











В Улан-Удэ запущенный во дворе фейерверк попал на балкон 9-го этажа 16-этажного дома. Как сообщили в МЧС Бурятии, из-за этого начался пожар.МЧС призывает к соблюдению правил безопасности при запуске пиротехники. В частности, нельзя запускать пиротехнику вблизи жилых домов, линий электропередачи и скопления народа. Также необходимо строго следовать инструкциям производителей данных изделий.Фото: МЧС