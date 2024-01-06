Смертельное ДТП произошло в Кяхтинском районе Бурятии

Сотрудники полиции работают на месте ДТП, произошедшего сегодня около 13.30 в Кяхтинском районе на 186 километре автодороги «Улан-Удэ – Кяхта», вблизи с. Субуктуй.По предварительным данным УГИБДД МВД Бурятии, 67-летний водитель автомобиля «Чери» не справился с управлением и допустил столкновение со встречной автомашиной «Хонда». За рулём иномарки находилась 31-летняя гражданка.В результате аварии пострадали водитель и две пассажирки «Чери». С травмами они были доставлены в медучреждение, где позже женщина 32 лет скончалась.Полицейские устанавливают все обстоятельства и причины случившегося.Фото: пресс-служба МВД по РБ