Происшествия 06.01.2024 в 18:01

Смертельное ДТП произошло в Кяхтинском районе Бурятии

Молодая женщина скончалась, остальные с травмами доставлены в медучреждение
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Текст: Станислав Сергеев
Смертельное ДТП произошло в Кяхтинском районе Бурятии
Сотрудники полиции работают на месте ДТП, произошедшего сегодня около 13.30 в Кяхтинском районе на 186 километре автодороги «Улан-Удэ – Кяхта», вблизи с. Субуктуй.
 
По предварительным данным УГИБДД МВД Бурятии, 67-летний водитель автомобиля «Чери» не справился с управлением и допустил столкновение со встречной автомашиной «Хонда». За рулём иномарки находилась 31-летняя гражданка.



В результате аварии пострадали водитель и две пассажирки «Чери». С травмами они были доставлены в медучреждение, где позже женщина 32 лет скончалась. 

Полицейские устанавливают все обстоятельства и причины случившегося.

Фото: пресс-служба МВД по РБ

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