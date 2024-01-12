Происшествия 12.01.2024 в 10:28

В Улан-Удэ сельчанин сбил женщину с ребенком и скрылся

После наезда мужчина снял номера с авто, но его все равно нашли
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ сельчанин сбил женщину с ребенком и скрылся
Сообщение о наезде на женщину с ребенком в Октябрьском районе Улан-Удэ поступило днем 11 января на пульт централизованной охраны Росгвардии. На место ДТП был направлен экипаж группы задержания.

«Прибыв на место, росгвардейцы вызвали скорую помощь и передали женщину с ребенком медикам, после чего приступили к поиску автомобиля. Вскоре на одной из улиц в частном секторе патруль обнаружил машину без номеров, но с характерной приметой – значком на бампере. При опросе местных жителей выяснилось, что авто принадлежит одному из наемных работников. Вскоре из дома вышел сам владелец машины, который пояснил, что после наезда на людей испугался и уехал с места ДТП», - рассказали в Росгвардии Бурятии.

Прибывший наряд ГИБДД обнаружил снятые номера в багажнике автомобиля. Задержанный, ранее судимый 28-летний житель Заиграевского района, был передан полицейским для дальнейшего разбирательства и принятия правового решения.

Фото: «Росгвардия Бурятии
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ЗУРХАЙ
с 10 по 16 января

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