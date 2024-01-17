Жители Бурятии с азартом сообщают о нарушителях ПДД

Сообщения от неравнодушных граждан по поводу нарушителей на дорогах и раньше принимали в дежурной части ГИБДД или в полиции Бурятии. Однако появление специального телеграм-бота ознаменовало собой новую тенденцию. Когда люди поняли, что сообщать о хулиганах и пьяницах за рулем можно абсолютно анонимно и без опасности быть узнанным самим горе-водителем, то лавину жаждущих справедливости словно прорвало.Госавтоинспекция Бурятии сообщила о запуске сервиса по приему анонимных сообщений от граждан о нарушителях ПДД в январе прошлого года.- Информируем о запуске в Улан-Удэ сервиса по приему анонимных сообщений от граждан о водителях, управляющих транспортом с признаками опьянения. Через специальный телеграм-бот @gibdd03_bot сообщения автоматически поступают в чат инспекторов Отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД для оперативного реагирования и пресечения нарушений ПДД. В обращении необходимо указать дату, время и место нарушения или приложить фотографию транспортного средства. Все сообщения принимаются на условиях анонимности, - сообщили в ГИБДД Бурятии.На призыв Госавтоинспекции не оставлять без внимания факты грубых нарушений ПДД, в том числе связанных с вождением в нетрезвом виде, улан-удэнцы откликнулись весьма охотно.Совпадение или нет, но впоследствии, по итогам января-февраля 2023 года, на дорогах Бурятии отмечен рост зарегистрированных ДТП. В том числе лицами, лишенными прав на управление транспортными средствами, и гражданами, не имеющими прав, а также водителями, находившимися в состоянии алкогольного опьянения (14 фактов).Среди задержанных водителей благодаря народным сигналам было немало злостных нарушителей-пьяниц.Так, днем 16 мая в телеграм-бот ГИБДД Бурятии (@gibdd03_bot) поступило сообщение от бдительного жителя Улан-Удэ. Горожанин рассказал, что на ул. Комсомольской компания пьяных граждан садится в автомобиль «Хонда Инсайт».- Информацию о нарушителе незамедлительно передали ближайшему экипажу ДПС. На улице Октябрьской сотрудники ГИБДД остановили указанный автомобиль. За рулем иномарки находился 33-летний мужчина. Внешние признаки и исходящий от водителя запах алкоголя указывали на то, что он пьян. Результат его освидетельствования составил 1,51 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе, - рассказали в МВД Бурятии.После проверки выяснилось, что за последние десять лет мужчина неоднократно задерживался за вождение в нетрезвом виде, последний раз - два месяца назад.Тем временем бдительных граждан уже было не остановить. Вскоре очевидцы рассказали, что в микрорайоне Стеклозавод на ул. Хрустальной движется автомобиль «Тойота Пробокс», водитель которого, предположительно, пьян. На место выехал экипаж ДПС. Сдаваться полицейским водитель не захотел, началась настоящая погоня, как в кино. Нарушитель отчаянно пытался скрыться, создавая опасные ситуации на дороге, а затем, оставив машину, бросился наутек. Но инспектору удалось задержать нетрезвого «бегуна». Как выяснилось, 34-летний улан-удэнец водительских прав не имел. Ранее он уже задерживался за вождение в состоянии опьянения. За повторное управление транспортом в нетрезвом виде на него возбуждено уголовное дело.Дошло до того, что с помощью горожан удавалось поймать даже пьяных… таксистов. В августе в чат-бот ГИБДД Бурятии поступило сообщение о том, что на ул. Забайкальской в Улан-Удэ водитель такси марки «Рено Логан» находится в состоянии алкогольного опьянения. Для проверки заявления на место направился ближайший экипаж ДПС. Полицейские отыскали 37-летнего таксиста, который в компании также нетрезвых друзей колесил по городу.Результат освидетельствования водителя показал 1,16 мг/л. В отношении мужчины составили административный материал, а его машину увезли на штрафстоянку. В некоторые дни «улов» инспекторов, опять-таки благодаря сообщениям улан-удэнцев, выдавался особенно богатым. На дорогах ловили сразу по три водителя-нарушителя за день. Многим пойманным за повторное вождение в нетрезвом виде грозила уголовная ответственность по ст. 264 Уголовного кодекса Российской Федерации.- Если водитель повторно в пьяном виде пойман за рулем, то ему грозит уже уголовная ответственность. Перечень наказаний в таких случаях самый разный – как решит суд. Это и штрафы, и условный срок, и обязательные работы, злостным рецидивистам грозит реальный срок. Также на усмотрение суда возможна конфискация автомобиля в пользу государства, - пояснили «Номер один» в пресс-службе ГИБДД.Всего за истекший период 2023 года судами республики по уголовным делам по ст. 264.1 УК РФ обращено в доход государства 358 автомобилей. В 25 случаях приняты решения о конфискации денежных средств, вырученных от продажи транспортных средств, на которых совершены преступления.- Госавтоинспекция выражает благодарность бдительным гражданам, не оставившим без внимания опасное поведение автомобилистов на проезжей части и своевременно сообщившим о них в полицию, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.Всего за 2023 год зарегистрировано 440 обращений от горожан. То есть в среднем в ГИБДД поступали по два сигнала ежедневно. 40 водителей благодаря сообщениям горожан задержаны и оформлены.Среди осведомителей были и те, кто рассказывал в телеграм-боте о своих соседях, знакомых и даже друзьях. Другие сигналы поступали от совершенно незнакомых людей, которые, например, случайно увидели, как пьяная компания садится в машину, выходя из магазина или встретившись с нетрезвым водителем на заправке.Не обошлось и без ложных сигналов и желания таким хитрым способом досадить обидчику. Некоторые сообщали номер машины и неверные сведения, например, желая отомстить водителю, который их «подрезал» на дороге, неправильно перестроился и так далее.Между тем в Вайбере и Телеграме есть и другие каналы, которые, напротив, по словам инспекторов ГИБДД, вредят безопасности дорожного движения. Речь идет о всяческих «Анти-ДПС»-чатах. Там водители предупреждают друг друга о том, в каком месте сегодня находится экипаж ДПС.- Отрицательно относимся к таким каналам. Конечно, они негативно влияют на безопасность движения. Допустим, человек выпил, а потом прочел, где стоит пост, и выехал в объезд этого участка. Безусловно, это опасно для всех участников дорожного движения, - отметили в ГИБДД.Фото: «Номер один»