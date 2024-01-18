В Бурятии потушили пожар на руднике

Поздним вечером 17 января в МЧС Бурятии поступило сообщение о загорании в здании компрессорной установки рудника «Ирокинда» в Муйском районе. К месту вызова незамедлительно были направлены огнеборцы ПЧ-52 и спасатели военизированной горноспасательной части предприятия.В 3:50 пожар был полностью ликвидирован на площади 90 кв. м. В происшествии никто не пострадал, сообщили в МЧС.Фото: МЧС Бурятии