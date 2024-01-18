Происшествия 18.01.2024 в 09:29
В Бурятии потушили пожар на руднике
Огонь вспыхнул в здании компрессорной установки
Текст: Андрей Константинов
Поздним вечером 17 января в МЧС Бурятии поступило сообщение о загорании в здании компрессорной установки рудника «Ирокинда» в Муйском районе. К месту вызова незамедлительно были направлены огнеборцы ПЧ-52 и спасатели военизированной горноспасательной части предприятия.
В 3:50 пожар был полностью ликвидирован на площади 90 кв. м. В происшествии никто не пострадал, сообщили в МЧС.
Фото: МЧС Бурятии
В 3:50 пожар был полностью ликвидирован на площади 90 кв. м. В происшествии никто не пострадал, сообщили в МЧС.
Фото: МЧС Бурятии
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