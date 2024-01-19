В Улан-Удэ появился «пожарный» экипаж ГИБДД

«Подъехав к очагу возгорания, сотрудники ГИБДД забежали в ограду дома и увидели взволнованного мужчину, который только проснулся и вышел на улицу. Полицейские крикнули ему, что необходимо срочно покинуть дом, так как крыша полностью охвачена огнем. Один из автоинспекторов зашел в жилище и помог выйти его супруге, которая только успела взять вещи и документы. Вместе с поспешившими на помощь очевидцами они успокоили взволнованных граждан и посадили их в патрульный автомобиль. Позже сотрудники ДПС увезли супружескую пару к родственникам», - рассказали в полиции.









