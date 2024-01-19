Происшествия 19.01.2024 в 10:17
В Улан-Удэ появился «пожарный» экипаж ГИБДД
Его инспекторы уже второй раз помогают людям спастись от огня
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ сотрудники Отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД Бурятии в составе старшего лейтенанта Александра Новоселова и лейтенанта Александра Ардагина вновь оказали людям помощь в ходе пожара.
Как рассказали в МВД Бурятии, ночью 17 января в ходе патрулирования экипаж обнаружил возгорание крыши жилого дома на улице Лысогорской в Улан-Удэ. Инспекторы незамедлительно сообщили о происшествии в дежурную часть для вызова экстренных служб.
Отметим, в ноябре прошлого года этот же экипаж ДПС также помог гражданам во время пожара на улице Шаляпина в Улан-Удэ.
Фото и видео: МВД Бурятии
Как рассказали в МВД Бурятии, ночью 17 января в ходе патрулирования экипаж обнаружил возгорание крыши жилого дома на улице Лысогорской в Улан-Удэ. Инспекторы незамедлительно сообщили о происшествии в дежурную часть для вызова экстренных служб.
«Подъехав к очагу возгорания, сотрудники ГИБДД забежали в ограду дома и увидели взволнованного мужчину, который только проснулся и вышел на улицу. Полицейские крикнули ему, что необходимо срочно покинуть дом, так как крыша полностью охвачена огнем. Один из автоинспекторов зашел в жилище и помог выйти его супруге, которая только успела взять вещи и документы. Вместе с поспешившими на помощь очевидцами они успокоили взволнованных граждан и посадили их в патрульный автомобиль. Позже сотрудники ДПС увезли супружескую пару к родственникам», - рассказали в полиции.
Отметим, в ноябре прошлого года этот же экипаж ДПС также помог гражданам во время пожара на улице Шаляпина в Улан-Удэ.
Фото и видео: МВД Бурятии