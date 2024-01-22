Жителя Бурятии заставили заплатить за поджог автомобиля

В Бурятии судебные приставы взыскали с поджигателя компенсацию материального ущерба. Как сообщили в УФССП по РБ, пьяный мужчина умышленно поджог кусок ткани и закинул её в салон чужого автомобиля, отчего машина загорелась.По решению суда ответчика обязали компенсировать пострадавшему автовладельцу ущерб в размере 80 тысяч рублей.«После возбуждения исполнительного производства к должнику был применен комплекс мер принудительного характера. Судебный пристав наложил временное ограничение на выезд должника за пределы России, обратил взыскание на его средства на счетах в банках и на зарплату. На сегодняшний день сумма материального ущерба взыскана в полном объеме, денежные средства перечислены на счет взыскателя», - сообщили в УФССП по РБ.Фото: pixabay.com