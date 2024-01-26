Происшествия 26.01.2024 в 16:27

В Улан-Удэ юрист обманул инвалида

Он взял предоплату за свои услуги, однако работу не выполнил
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Текст: Ольга Лазарева
В Улан-Удэ юрист обманул инвалида
Улан-удэнец обратился к юристу с просьбой о помощи. Между ним и ИП, в котором числился юрист, был заключен договор оказания юридических услуг по процедуре банкротства по долговым обязательствам. Клиент внес предоплату – 100 тысяч рублей, затем еще 35 тысяч. Вот только в ответ никаких действий, направленных на исполнение обязательств по договору, юрист не предпринял. Более того, он перестал отвечать на звонки, а его офис был постоянно закрыт. Тогда клиент отправил претензию с требованием вернуть деньги и расторгнуть договор. Однако претензия была проигнорирована. Тогда было решено действовать в судебном порядке. 

Мужчина составил исковое заявление в Октябрьский суд Улан-Удэ, в котором попросил расторгнуть договор с горе-юристом, взыскать с ответчика свои 135 тысяч, а также неустойку за нарушение срока исполнения работы, судебные расходы, компенсацию морального вреда и штраф. 

В судебном заседании обманутый клиент исковые требования поддержал и просил учесть наличие у него инвалидности. Ответчик в суд не явился. Дело рассмотрели в его отсутствие. 

Исковые требования о взыскании денежных средств Октябрьский суд удовлетворил частично. Договор между истцом и ответчиком решением суда был расторгнут. С юриста взыскали 135 тысяч рублей, плюс неустойку в размере 135 000 рублей, компенсацию морального вреда в размере 10 000 рублей, штраф в размере 135 000 рублей. Также ответчик обязан оплатить госпошлину в размере 4 200 руб.

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