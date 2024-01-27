В аэропорту Улан-Удэ самолет прервал посадку из-за загоревшегося двигателя

Об инциденте сообщают телеграм-каналы. Один из них цитирует обратившегося к ним жителя:«Здравствуйте! Сегодня наш сын должен был улететь в Москву из Улан-Удэ рейсом S7 3034. Прошла посадка на самолет, сын сидел у иллюминатора, самолет только взлетел как из-под него пошло сильное пламя. Самолет экстренно совершил жесткую посадку. Никто не пострадал, рейс перенесли на 18:00»Позже стало известно, что посадки не было – самолет прервал взлет.Также сообщается, что Boeing 737-800 должен был выполнять рейс из Улан-Удэ в столичный аэропорт Домодедово. На борту было 160 пассажиров, из них четверо детей. Самолёт выехал на ВПП, начал разбег, но перед самым взлётом экипаж обнаружил неполадки в работе двигателя, и самолёт вернули на стоянку. Пассажиров вернули в терминал.Фото: «Номер один».