В райцентре Бурятии тушат большой пожар

В поселке Таксимо огнеборцы тушат большой пожар, вспыхнувший сегодня днем на ул. Юбилейная. Там горят гаражные боксы.Первоначально вайбер-чат «Муя-инфо.24/7» сообщал, что площадь возгорания составляла всего 40 кв. м. Однако, по данным на пять часов, огонь уже охватил площадь 1750 кв. метров.«В тушении задействованы несколько единиц техники и одна водовозка. Угрозы соседним строениям нет», - рассказали в чате.Также сообщалось, что в 5 км от райцентра находится пожарный поезд, готовый прийти на помощь.Предварительная причина возгорания – нарушение правил эксплуатации отопительного котла.Фото: «Муя-инфо.24/7»