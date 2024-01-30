Происшествия 30.01.2024 в 17:09

В райцентре Бурятии тушат большой пожар

Площадь возгорания составила 1750 кв метров
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Текст: Андрей Константинов
В райцентре Бурятии тушат большой пожар
В поселке Таксимо огнеборцы тушат большой пожар, вспыхнувший сегодня днем на ул. Юбилейная. Там горят гаражные боксы.

Первоначально вайбер-чат «Муя-инфо.24/7» сообщал, что площадь возгорания составляла всего 40 кв. м. Однако, по данным на пять часов, огонь уже охватил площадь 1750 кв. метров.

«В тушении задействованы несколько единиц техники и одна водовозка. Угрозы соседним строениям нет», - рассказали в чате.

Также сообщалось, что в 5 км от райцентра находится пожарный поезд, готовый прийти на помощь.

Предварительная причина возгорания – нарушение правил эксплуатации отопительного котла.

Фото: «Муя-инфо.24/7»
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