В Бурятии два автомобиля провалились под лед

1 февраля на реке Баргузин в местности Лопатки под лед частично провалился автомобиль «Тойота». К счастью, люди не пострадали.«В местности Лопатки особо опасное место, не игнорируйте знаки, запрещающие съезд на лёд! Ваша безопасность - ваша ответственность!», - предупреждают местных жителей в вайбер-чате «Баргузин-инфо.24/7».Аналогичное происшествие случилось и в Северо-Байкальском районе. Там в местности 8-я тонь провалился под лед автомобиль «Нива». Находившиеся в машине люди успели выбраться.Фото: «Баргузин-инфо.24/7»