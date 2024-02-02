В Бурятии загорелась котельная Загустайского дацана

В Селенгинском районе Бурятии загорелась кровля котельной Загустайского дацана. Как сообщает вайбер-чат «Селенга-инфо.24/7», в тушении пожара задействованы огнеборцы ПСЧ-40 в составе 5 человек и двух единиц техники.Угрозы соседним строениям, включая сам дацан, нет.Подробности происшествия сейчас выясняются.Фото: скриншот видео «Весь Улан-Удэ»