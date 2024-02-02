Происшествия 02.02.2024 в 15:39
В Бурятии загорелась котельная Загустайского дацана
Угрозы самому дацану нет
Текст: Андрей Константинов
В Селенгинском районе Бурятии загорелась кровля котельной Загустайского дацана. Как сообщает вайбер-чат «Селенга-инфо.24/7», в тушении пожара задействованы огнеборцы ПСЧ-40 в составе 5 человек и двух единиц техники.
Угрозы соседним строениям, включая сам дацан, нет.
Подробности происшествия сейчас выясняются.
Фото: скриншот видео «Весь Улан-Удэ»
Угрозы соседним строениям, включая сам дацан, нет.
Подробности происшествия сейчас выясняются.
Фото: скриншот видео «Весь Улан-Удэ»
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