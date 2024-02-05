Происшествия 05.02.2024 в 09:24
В Улан-Удэ у любителя выпить за рулем конфисковали новый «БМВ»
Мужчину также приговорили к обязательным работам
Текст: Евгения Гармаева
В Октябрьском районе Улан-Удэ вынесли приговор местному автолюбителю.
Судом установлено, что в ноябре 2023 года мужчина, ранее лишенный права управления транспортным средством, сел за руль своего кроссовера в состоянии сильного алкогольного опьянения и перемещался на нем по городу Улан-Удэ. Вскоре он был задержан сотрудниками полиции на ул. Жердева.
Октябрьский районный суд г. Улан-Удэ приговорил виновного к 200 часам обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средствами, на 2 года.
Кроме того, по инициативе государственного обвинителя суд конфисковал автомобиль «БМВ» стоимостью 7,5 млн рублей. Приговор в законную силу не вступил.
Фото: pixabay.com