Происшествия 12.02.2024 в 09:54
В Бурятии силовики всерьез взялись за строителей
За мошенничество под суд попал очередной директор строительной фирмы
Текст: Андрей Константинов
Прокурор Бурятии Михаил Филичев утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора строительной организации. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере и незаконном предпринимательстве.
Как сообщили в прокуратуре, с июля 2020 по июнь 2021 года директор исполнял договор субподряда по капитальному ремонту дамбы обвалования в улусе Енгорбой Закаменского района. При этом он завысил стоимость затрат на покупку и перевозку отсыпного грунта и направил заказчику документы с недостоверными сведениями об объеме и стоимости выполненных работ.
«На основании представленных документов предприниматель похитил бюджетные средства в особо крупном размере на сумму 4,1 млн рублей, выделенные в рамках реализации национального проекта «Экология», - рассказали в надзорном ведомстве.
Незаконное предпринимательство директора выразилось в добыче полезных ископаемых без лицензии.
«С апреля 2021 по февраль 2022 обвиняемый, используя спецтехнику и с привлечением наемных рабочих, незаконно осуществил в Закаменском районе разработку, погрузку и перевозку скального грунта в объеме 30 тыс. кубометров, получив доход от незаконной предпринимательской деятельности в особо крупном размере на сумму 16,4 млн рублей», - рассказали надзорщики.
Как отметили в прокуратуре, в ходе следствия директор полностью возместил причиненный ущерб. На имущество обвиняемого стоимостью 36,8 млн рублей наложен арест.
Напомним, на днях прокуратура отправила в суд уголовное дело в отношении другого гендиректора строительной компании. Он обвиняется в трех эпизодах мошенничества в крупном размере. А недавно в Улан-Удэ осудили еще одного бизнесмена-строителя. Его признали виновным в хищении в особо крупном размере и приговорили к 3,5 годам колонии общего режима.
Фото: «Номер один»
Как сообщили в прокуратуре, с июля 2020 по июнь 2021 года директор исполнял договор субподряда по капитальному ремонту дамбы обвалования в улусе Енгорбой Закаменского района. При этом он завысил стоимость затрат на покупку и перевозку отсыпного грунта и направил заказчику документы с недостоверными сведениями об объеме и стоимости выполненных работ.
«На основании представленных документов предприниматель похитил бюджетные средства в особо крупном размере на сумму 4,1 млн рублей, выделенные в рамках реализации национального проекта «Экология», - рассказали в надзорном ведомстве.
Незаконное предпринимательство директора выразилось в добыче полезных ископаемых без лицензии.
«С апреля 2021 по февраль 2022 обвиняемый, используя спецтехнику и с привлечением наемных рабочих, незаконно осуществил в Закаменском районе разработку, погрузку и перевозку скального грунта в объеме 30 тыс. кубометров, получив доход от незаконной предпринимательской деятельности в особо крупном размере на сумму 16,4 млн рублей», - рассказали надзорщики.
Как отметили в прокуратуре, в ходе следствия директор полностью возместил причиненный ущерб. На имущество обвиняемого стоимостью 36,8 млн рублей наложен арест.
Напомним, на днях прокуратура отправила в суд уголовное дело в отношении другого гендиректора строительной компании. Он обвиняется в трех эпизодах мошенничества в крупном размере. А недавно в Улан-Удэ осудили еще одного бизнесмена-строителя. Его признали виновным в хищении в особо крупном размере и приговорили к 3,5 годам колонии общего режима.
Фото: «Номер один»