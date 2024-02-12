Происшествия 12.02.2024 в 09:54

В Бурятии силовики всерьез взялись за строителей

За мошенничество под суд попал очередной директор строительной фирмы
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии силовики всерьез взялись за строителей
Прокурор Бурятии Михаил Филичев утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора строительной организации. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере и незаконном предпринимательстве.

Как сообщили в прокуратуре, с июля 2020 по июнь 2021 года директор исполнял договор субподряда по капитальному ремонту дамбы обвалования в улусе Енгорбой Закаменского района. При этом он завысил стоимость затрат на покупку и перевозку отсыпного грунта и направил заказчику документы с недостоверными сведениями об объеме и стоимости выполненных работ.

«На основании представленных документов предприниматель похитил бюджетные средства в особо крупном размере на сумму 4,1 млн рублей, выделенные в рамках реализации национального проекта «Экология», - рассказали в надзорном ведомстве.

Незаконное предпринимательство директора выразилось в добыче полезных ископаемых без лицензии.

«С апреля 2021 по февраль 2022 обвиняемый, используя спецтехнику и с привлечением наемных рабочих, незаконно осуществил в Закаменском районе разработку, погрузку и перевозку скального грунта в объеме 30 тыс. кубометров, получив доход от незаконной предпринимательской деятельности в особо крупном размере на сумму 16,4 млн рублей», - рассказали надзорщики.

Как отметили в прокуратуре, в ходе следствия директор полностью возместил причиненный ущерб. На имущество обвиняемого стоимостью 36,8 млн рублей наложен арест.

Напомним, на днях прокуратура отправила в суд уголовное дело в отношении другого гендиректора строительной компании. Он обвиняется в трех эпизодах мошенничества в крупном размере. А недавно в Улан-Удэ осудили еще одного бизнесмена-строителя. Его признали виновным в хищении в особо крупном размере и приговорили к 3,5 годам колонии общего режима.

Фото: «Номер один»
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строительство мошенничество

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