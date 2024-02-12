В Улан-Удэ ужесточили наказание пьяному водителю

Октябрьский районный суд Улан-Удэ рассмотрел уголовное дело в отношении горожанина, обвиняемого по ч. 2 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение аналогичного преступления).Как сообщили в прокуратуре Бурятии, ранее 30-летний мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за пьяное вождение и был лишен водительских прав. В июне 2023 года горожанин сел за руль микроавтобуса и был остановлен инспекторами ГИБДД. На требование о прохождении медицинского освидетельствования он ответил отказом и попытался скрыться.Суд признал мужчину виновным и приговорил его к 1 году лишения свободы условно.Гособвинитель оспорил приговор, указав на его чрезмерную мягкость, поскольку виновный неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД и вновь управлял автомобилем в состоянии опьянения, будучи лишенным прав.Верховный суд Бурятии с доводами прокурора согласился. Приговор горожанину ужесточили – он получил реальное лишение свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.Фото: «Номер один»