Происшествия 12.02.2024 в 10:49

В Улан-Удэ ужесточили наказание пьяному водителю

Мужчина получил срок в колонии-поселении
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ ужесточили наказание пьяному водителю
Октябрьский районный суд Улан-Удэ рассмотрел уголовное дело в отношении горожанина, обвиняемого по ч. 2 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение аналогичного преступления).

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, ранее 30-летний мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за пьяное вождение и был лишен водительских прав. В июне 2023 года горожанин сел за руль микроавтобуса и был остановлен инспекторами ГИБДД. На требование о прохождении медицинского освидетельствования он ответил отказом и попытался скрыться.

Суд признал мужчину виновным и приговорил его к 1 году лишения свободы условно.

Гособвинитель оспорил приговор, указав на его чрезмерную мягкость, поскольку виновный неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД и вновь управлял автомобилем в состоянии опьянения, будучи лишенным прав.

Верховный суд Бурятии с доводами прокурора согласился. Приговор горожанину ужесточили – он получил реальное лишение свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Фото: «Номер один»
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