В Бурятии 29-летний мужчина избил родственника до смерти

Следственный отдел по Иволгинскому району СУ СК России по Республике Бурятия завершил расследование уголовного дела в отношении 29-летнего мужчины, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).По данным следствия, обвиняемый приехал в село Кокорино в гости к родственникам и стал употреблять с ними спиртные напитки. 31 октября 2023 года днем к их компании присоединился пожилой местный житель. На ночь оба гостя остались в доме наедине и позже на фоне алкогольного опьянения поссорились. В ходе конфликта обвиняемый кулаками, ногами и подручным предметом с силой нанес противнику несколько ударов по голове, груди и конечностям, после чего лег спать. От полученных повреждений 60-летний потерпевший спустя некоторое время скончался на месте происшествия. Его тело следующим днем обнаружила хозяйка дома, которая вызвала полицию. Обвиняемый сразу скрылся, но спустя несколько дней вернулся обратно к месту преступления и там был задержан.- В настоящее время в ходе проведенного предварительного расследования собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в бурятском Следкоме.