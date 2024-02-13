В Улан-Удэ полицейские по горячим следам раскрыли кражу из магазина техники

Сотрудники патрульно-постовой службы по горячим следам задержали подозреваемого в краже из магазина цифровой и бытовой техники. Вечером 10 февраля из торговой точки он похитил беспроводную мышь. Ущерб составил 7 тысяч рублей.43-летний злоумышленник прошел в торговый зал, положил упакованное в коробку устройство под куртку и беспрепятственно покинул помещение. Компьютерное оборудование он планировал сбыть на автовокзале, но не успел: был задержан полицейскими.Известно, что мужчина приехал в Улан-Удэ из Хоринского района. Преступление он совершил под действием алкоголя. Подозреваемый ранее уже был судим, в том числе, за грабеж и причинение тяжкого вреда здоровью.Отметим, раскрытию преступления способствовало наличие видеокамер в магазине.Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ведётся дознание.Фото: Pixabay.com