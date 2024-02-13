Происшествия 13.02.2024 в 11:46
В Улан-Удэ полицейские по горячим следам раскрыли кражу из магазина техники
43-летний мужчина украл беспроводную мышь, но вскоре был задержан сотрудниками ППС
Текст: Ольга Лазарева
Сотрудники патрульно-постовой службы по горячим следам задержали подозреваемого в краже из магазина цифровой и бытовой техники. Вечером 10 февраля из торговой точки он похитил беспроводную мышь. Ущерб составил 7 тысяч рублей.
43-летний злоумышленник прошел в торговый зал, положил упакованное в коробку устройство под куртку и беспрепятственно покинул помещение. Компьютерное оборудование он планировал сбыть на автовокзале, но не успел: был задержан полицейскими.
Известно, что мужчина приехал в Улан-Удэ из Хоринского района. Преступление он совершил под действием алкоголя. Подозреваемый ранее уже был судим, в том числе, за грабеж и причинение тяжкого вреда здоровью.
Отметим, раскрытию преступления способствовало наличие видеокамер в магазине.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ведётся дознание.
Фото: Pixabay.com
43-летний злоумышленник прошел в торговый зал, положил упакованное в коробку устройство под куртку и беспрепятственно покинул помещение. Компьютерное оборудование он планировал сбыть на автовокзале, но не успел: был задержан полицейскими.
Известно, что мужчина приехал в Улан-Удэ из Хоринского района. Преступление он совершил под действием алкоголя. Подозреваемый ранее уже был судим, в том числе, за грабеж и причинение тяжкого вреда здоровью.
Отметим, раскрытию преступления способствовало наличие видеокамер в магазине.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ведётся дознание.
Фото: Pixabay.com
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