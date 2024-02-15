Происшествия 15.02.2024 в 15:51

Министр здравоохранения Бурятии предупреждает: мошенники звонят под видом врачей

Злоумышленники обзванивают пенсионеров, вынуждая купить якобы чудодейственные таблетки

A- A+
Текст: Ольга Лазарева
Министр здравоохранения Бурятии предупреждает: мошенники звонят под видом врачей
В Бурятии продолжается реализация профилактического проекта пресс-службы регионального МВД «Буряад арад мэхэлшэнуудтэй тэмсэнэ».

В рамках проекта представители общественных объединений региона и известные горожане рассказывают жителям Бурятии о существующих схемах мошенничества.
Министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова в своем обращении призвала граждан не верить мошенникам, которые предлагают различные лекарства и БАДы.

«Мошенники обзванивают пенсионеров, представляясь медработниками, вводят собеседников в заблуждение по поводу их состояния здоровья и вынуждают купить якобы чудодейственные таблетки за сотни тысяч рублей», - отметила Евгения Лудупова.

Аферисты могут не только предлагать лекарства, но представляться лже-врачами в распространенной схеме «Ваш родственник попал в беду или ДТП».

Злоумышленники звонят на стационарные телефоны, представляются следователями, полицейскими, адвокатами, врачами и работниками медицинских учреждений.
Если поступил подобный звонок от представителя правоохранительной структуры или медика с требованием денег – это звонят мошенники. Необходимо положить трубку и не предпринимать никаких действий под диктовку неизвестных лиц.

Сообщайте о попытке мошенничества в полицию по телефону 102 или в дежурную часть ближайшего территориального органа внутренних дел.


Теги
происшествия

Все новости

Что сделано в Бурятии по поручению президента?
15.02.2024 в 16:27
В Улан-Удэ на площади Советов появятся новый фонтан в виде Байкала, детская площадка, бык и верблюд
15.02.2024 в 16:27
В Бурятии спасатели помогли матери попасть в запертый дом к ребенку
15.02.2024 в 16:15
В Улан-Удэ отключат холодную воду
15.02.2024 в 16:05
В Улан-Удэ прошел митинг памяти воинов-афганцев
15.02.2024 в 16:01
Министр здравоохранения Бурятии предупреждает: мошенники звонят под видом врачей
15.02.2024 в 15:51
Улан-удэнцы пожаловались на «горы домашки»
15.02.2024 в 15:40
В Бурятии объявили штормовое предупреждение
15.02.2024 в 15:19
Ревнивого жителя Бурятии осудили на шесть лет
15.02.2024 в 14:49
Многодетной семье из Бурятии вручили ключи от внедорожника
15.02.2024 в 14:40
ЗУРХАЙ
с 14 по 20 февраля

Читайте также
В Бурятии спасатели помогли матери попасть в запертый дом к ребенку
Годовалый малыш заперся изнутри
15.02.2024 в 16:15
Ревнивого жителя Бурятии осудили на шесть лет

Мужчина порезал своего приятеля за проявление симпатии

15.02.2024 в 14:49
В Улан-Удэ ремонтник бытовой техники оказался мошенником
Парень содрал с горожанина 20 тысяч за ремонт холодильника, но чинить его не стал
15.02.2024 в 12:07
В Бурятии на пожаре погиб сторож
Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении
15.02.2024 в 11:45
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru