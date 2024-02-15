Министр здравоохранения Бурятии предупреждает: мошенники звонят под видом врачей

В Бурятии продолжается реализация профилактического проекта пресс-службы регионального МВД «Буряад арад мэхэлшэнуудтэй тэмсэнэ».В рамках проекта представители общественных объединений региона и известные горожане рассказывают жителям Бурятии о существующих схемах мошенничества.Министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова в своем обращении призвала граждан не верить мошенникам, которые предлагают различные лекарства и БАДы.«Мошенники обзванивают пенсионеров, представляясь медработниками, вводят собеседников в заблуждение по поводу их состояния здоровья и вынуждают купить якобы чудодейственные таблетки за сотни тысяч рублей», - отметила Евгения Лудупова.Аферисты могут не только предлагать лекарства, но представляться лже-врачами в распространенной схеме «Ваш родственник попал в беду или ДТП».Злоумышленники звонят на стационарные телефоны, представляются следователями, полицейскими, адвокатами, врачами и работниками медицинских учреждений.Если поступил подобный звонок от представителя правоохранительной структуры или медика с требованием денег – это звонят мошенники. Необходимо положить трубку и не предпринимать никаких действий под диктовку неизвестных лиц.Сообщайте о попытке мошенничества в полицию по телефону 102 или в дежурную часть ближайшего территориального органа внутренних дел.