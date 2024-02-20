В Бурятии чиновницу не стали строго наказывать за «раздробленный» туалет

Тункинский райсуд рассмотрел уголовное дело в отношении заместителя руководителя районной администрации по экономике и финансам Суржаны Самбаровой. Чиновницу обвиняли в превышении должностных полномочий при скандальном строительстве общественного туалета в поселке Кырен.Напомним, туалет у автокасс в центре села Кырен стоимостью 4,3 млн рублей возвели к январю 2022 года. Деньги на него выделили из бюджета Бурятии в рамках соглашения между Минтуризма РБ и администрацией Тункинского района. Однако почти сразу местные жители сообщили, что он не работает. В райадминистрации пояснили, что это связано с отсутствием подрядчика - частного предпринимателя, кто бы согласился платить налоги, обслуживать туалет и платить зарплату сотрудникам. Вскоре местных жителей обрадовали – вроде бы бизнесмен, который готов эксплуатировать туалет, нашелся.Летом 2022 года вокруг туалета разгорелся новый скандал. УФАС Бурятии выяснило, что после проведения аукциона на его строительство вместо подписания контракта с победителем торгов заказчик, в обход конкурентных процедур, заключил договоры с другими лицами. Для этого закупка была искусственно раздроблена: поставка, сборка и монтаж туалета были оформлены несколькими договорами, каждый на сумму до 600 тысяч рублей.«В результате сговора с муниципальным учреждением три поставщика получили доступ к поставке товара и выполнению работ по максимально возможной цене, без участия в конкурентной борьбе», - констатировали в антимонопольном ведомстве. В итоге МКУ Управление «Казна муниципального имущества Тункинского района» и три поставщика были признаны нарушителями антимонопольного законодательства. Позже в ходе проверки Счетная палата Бурятии пришла к выводу, что выделенные на туалет 4,3 млн рублей использованы неэффективно по причине долгого не функционирования построенного объекта.В итоге все закончилось уголовным делом, фигурантом которого и стала Суржана Самбарова. На днях Тункинский райсуд вынес в отношении чиновницы свой вердикт.«Суд признал, что своими действиями по уклонению от заключения контракта, неправомерному и искусственному дроблению единой сделки и заключению договоров поставки и монтажа с тремя другими хозяйствующими субъектами в декабре 2021 года, а также их последующей незаконной оплатой, подсудимая совершила действия, явно выходящие за пределы ее полномочий, которые никто и не при каких обстоятельствах не вправе совершать. При этом указанные действия не были вызваны служебной необходимостью и объективно противоречили целям и задачам, для достижения которых подсудимая была наделена должностными полномочиями», - констатировали в райсуде.Однако наказывать строго чиновницу не стали. Суд приговорил её к наказанию в виде лишения права занимать должности на государственной службе или в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и/или административно-хозяйственных полномочий сроком на 2 года 6 месяцев. При том, что максимальная санкция статьи, по которой проходила Суржана Самбарова, предусматривает до 4 лет лишения свободы.Однако окончательную точку в «туалетном» деле ставить пока еще рано. Приговор суда еще не вступил в законную силу и может быть обжалован как прокуратурой, так и осужденной.Фото: Доры Хамагановой