В Бурятии житель села угнал служебный автомобиль ГАЗ

В Баунтовский районный суд поступило уголовное дело в отношении жителя села, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон)По версии следствия, в сентябре 2023 г. 22-летний житель Джидинского района Крылов (фамилия изменена), работающий в организации-подрядчике, выполнявшей буровзрывные работы на производственном участке в Баунтовском районе, угнал без цели хищения, служебный автомобиль ГАЗ.По факту угона представитель работодателя обратился в полицию, возбуждено уголовное дело. В отношении Крылова избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.Обвиняемый заявил ходатайство о применении особого порядка судебного разбирательства.Судебное заседание назначено на 29 февраля 2024 г., - сообщили в Баунтовском районном суде Бурятии.Фото: Pixabay.com