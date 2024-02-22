Происшествия 22.02.2024 в 18:00

В Бурятии житель села угнал служебный автомобиль ГАЗ

Угонщик работает в организации, выполняющей буровзрывные работы
A- A+
Текст: Ольга Лазарева
В Бурятии житель села угнал служебный автомобиль ГАЗ
В Баунтовский районный суд поступило уголовное дело в отношении жителя села, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон)

По версии следствия, в сентябре 2023 г. 22-летний житель Джидинского района Крылов (фамилия изменена), работающий в организации-подрядчике, выполнявшей буровзрывные работы на производственном участке в Баунтовском районе, угнал без цели хищения, служебный автомобиль ГАЗ.

По факту угона представитель работодателя обратился в полицию, возбуждено уголовное дело. В отношении Крылова избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Обвиняемый заявил ходатайство о применении особого порядка судебного разбирательства.

Судебное заседание назначено на 29 февраля 2024 г., - сообщили в Баунтовском районном  суде Бурятии. 

Фото: Pixabay.com

Теги
происшествия

Все новости

В Бурятии житель села угнал служебный автомобиль ГАЗ
22.02.2024 в 18:00
В Улан-Удэ женщина взыскала деньги за ремонт квартиры с недобросовестного рабочего
22.02.2024 в 17:04
Полицейские Бурятии проверили соблюдение миграционного законодательства иностранными гражданами
22.02.2024 в 17:02
В Бурятии застрелили бешеного волка
22.02.2024 в 16:29
Улан-удэнцы жалуются на маршрутчиков, которые провозят пассажира мимо остановки
22.02.2024 в 16:22
Жительница Бурятии превентивно порезала своего бывшего мужа, испугавшись избиения
22.02.2024 в 16:19
В районе Бурятии ввели карантин из-за бешенства
22.02.2024 в 15:51
Бурятия входит в первую пятёрку регионов ДФО по заявкам на новый поток программы «Муравьев-Амурский 2030»
22.02.2024 в 15:47
Госдума приняла закон о борьбе с борщевиком
22.02.2024 в 15:31
В Новосибирске бабушка младенца, выкинутого матерью, прошла проверку опеки
22.02.2024 в 15:14
ЗУРХАЙ
с 21 по 27 февраля

Читайте также
Полицейские Бурятии проверили соблюдение миграционного законодательства иностранными гражданами
20 иностранцев будут выдворены, еще 12 - помещены в Центр временного содержания
22.02.2024 в 17:02
В Бурятии застрелили бешеного волка
С начала года в республике зарегистрировано уже 4 очага бешенства
22.02.2024 в 16:29
Жительница Бурятии превентивно порезала своего бывшего мужа, испугавшись избиения

Мужчина регулярно бил женщину и это ей надоело

22.02.2024 в 16:19
В Новосибирске бабушка младенца, выкинутого матерью, прошла проверку опеки
За новорожденным, которого нашли в мусорном баке, выстроилась очередь из усыновителей
22.02.2024 в 15:14
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru