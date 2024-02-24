В Бурятии пьяный водитель отправил пассажира в реанимацию

ДТП произошло сегодня утром в селе Сосново-Озерское. Как сообщает вайбер-чат «Еравна-инфо.24/7» со ссылкой на райотдел ГИБДД, 19-летний пьяный водитель автомобиля, не имеющий прав, не справился с управлением, слетел с дороги и врезался в дом.В результате аварии пострадали два пассажира машины. Один из них – несовершеннолетний студент 1 курса - получил ушиб грудной клетки. Второй пассажир с травмами доставлен в реанимацию местной больницы.Фото: «Еравна-инфо.24/7»