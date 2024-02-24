Происшествия 24.02.2024 в 16:08

В Бурятии пьяный водитель отправил пассажира в реанимацию

Парень не справился с управлением и врезался в дом
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии пьяный водитель отправил пассажира в реанимацию
ДТП произошло сегодня утром в селе Сосново-Озерское. Как сообщает вайбер-чат «Еравна-инфо.24/7» со ссылкой на райотдел ГИБДД, 19-летний пьяный водитель автомобиля, не имеющий прав, не справился с управлением, слетел с дороги и врезался в дом.

В результате аварии пострадали два пассажира машины. Один из них – несовершеннолетний студент 1 курса - получил ушиб грудной клетки. Второй пассажир с травмами доставлен в реанимацию местной больницы.

Фото: «Еравна-инфо.24/7»
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