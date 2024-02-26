Происшествия 26.02.2024 в 12:27

Два человека пострадали в лобовом ДТП в Бурятии

Виновник аварии отказался от прохождения освидетельствования
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Текст: Андрей Константинов
Два человека пострадали в лобовом ДТП в Бурятии
ДТП произошло днем 24 февраля на трассе Улан-Удэ – Кяхта в Иволгинском районе. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 42-летний водитель автомобиля «Тойота Пробокс» выехал на встречную полосу и врезался в «Тойоту Филдер». В результате аварии водитель и 37-летняя пассажирка «Филдера» получили травмы.

Как отметили в Госавтоинспекции, водитель «Пробокса» имел признаки алкогольного опьянения, однако от прохождения освидетельствования отказался. В отношении него был составлен административный протокол.

Напомним, еще одно пьяное ДТП случилось утром 24 февраля в селе Сосновоозерск. Там 19-летний пьяный водитель автомашины «Рено Логан», не имеющий прав, врезался в дом. В результате аварии травмы различной степени тяжести получили сам водитель и две пассажирки иномарки - девушки 17 и 25 лет. 


Всего за три выходных дня сотрудники Госавтоинспекции задержали 51 пьяного водителя. Еще 19 автомобилистов отказались от прохождения освидетельствования. 8 водителей были задержаны за повторное управление транспортом в состоянии опьянения либо повторный отказ от освидетельствования. Им грозит уже уголовная ответственность.

Фото: ГИБДД Бурятии
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с 21 по 27 февраля

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