В Бурятии 129 водителей не выполнили требования ПДД уступить дорогу пешеходам

Госавтоинспекция подвела итоги оперативно-профилактического мероприятия «Пешеходный переход», которое проходило с 12 по 16 февраля. Автоинспекторы во взаимодействии с участковыми уполномоченными полиции, сотрудниками ПДН, а также с коллегами из вневедомственной охраны Росгвардии провели комплекс профилактических мероприятий по предупреждению ДТП с участием пешеходов и пропаганде соблюдения ПДД.В указанный период сотрудники Госавтоинспекции организовали занятия в образовательных организациях, акции на улично-дорожной сети с привлечением школьников, педагогов и дружинников, а также рейды на пешеходных переходах.За нарушения Правил дорожного движения к административной ответственности были привлечены 144 пешехода и 129 водителей, не выполнивших требования ПДД уступить дорогу пешеходам. 80 нарушений по ст. 12.18 КРФ об АП (непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения) выявлены в автоматизированном режиме стационарными комплексами.Госавтоинспекция региона призывает водителей и пешеходов к соблюдению правил дорожной безопасности на проезжей части.Отметим, профилактические мероприятия по предупреждению аварийности с участием пешеходов проводятся сотрудниками полиции на регулярной основе.