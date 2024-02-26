Происшествия 26.02.2024 в 14:12

В Бурятии 129 водителей не выполнили требования ПДД уступить дорогу пешеходам

Но и пешеходы тоже нарушают - к административной ответственности привлекли 144 человека

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Текст: Ольга Лазарева
В Бурятии 129 водителей не выполнили требования ПДД уступить дорогу пешеходам
Госавтоинспекция подвела итоги оперативно-профилактического мероприятия «Пешеходный переход», которое проходило с 12 по 16 февраля. Автоинспекторы во взаимодействии с участковыми уполномоченными полиции, сотрудниками ПДН, а также с коллегами из вневедомственной охраны Росгвардии провели комплекс профилактических мероприятий по предупреждению ДТП с участием пешеходов и пропаганде соблюдения ПДД.

В указанный период сотрудники Госавтоинспекции организовали занятия в образовательных организациях, акции на улично-дорожной сети с привлечением школьников, педагогов и дружинников, а также рейды на пешеходных переходах.

За нарушения Правил дорожного движения к административной ответственности были привлечены 144 пешехода и 129 водителей, не выполнивших требования ПДД уступить дорогу пешеходам. 80 нарушений по ст. 12.18 КРФ об АП (непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения) выявлены в автоматизированном режиме стационарными комплексами.

Госавтоинспекция региона призывает водителей и пешеходов к соблюдению правил дорожной безопасности на проезжей части.

Отметим, профилактические мероприятия по предупреждению аварийности с участием пешеходов проводятся сотрудниками полиции на регулярной основе.
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