Происшествия 29.02.2024 в 15:21

Пенсионер с Кавказа попался на нелегальной добыче золота в Бурятии

Золотодобытчика с драгоценным грузом «приняли» на перроне вокзала в Северобайкальске

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Текст: Анастасия Величко
Пенсионер с Кавказа попался на нелегальной добыче золота в Бурятии

Уроженец одной из кавказских республик хотел подзаработать на нелегальной добыче золота на севере Бурятии. Для этого он приехал в поселок Таксимо, где и начал добывать золото. Всего мужчине удалось добыть 550 гр. золота. Однако сбыть драгметалл не удалось – нелегального золотодобытчика задержало УФСБ.

В апреле 2023 года уроженец Ингушетии, зная, что в Муйском районе Республики Бурятия ведется добыча драгоценного металла – золота и понимая, что его свободный оборот на территории страны запрещен, решил незаконно добыть драгметалл на реке Келяна (в 15 км. севернее от п.Таксимо Муйского района Республики Бурятия) и перевезти его в Республику Ингушетия.

В начале мая 2023 года мужчина приехал к месту добычи и начал «работу». До конца июля ручным способом он добыл золото общим весом 553,53 гр. Драгметалл он складывал в пластиковую тару и хранил под камнем на месте добычи.

В конце июля пенсионер переплавил часть незаконно добытого природного золота в семь слитков неправильной формы. Четыре слитка он разделил пополам в целях скрытой перевозки, а оставшееся шлиховое золото упаковал в два свертка, в один из которых положил один из получившихся слитков.

В результате у добытчика получилось 11 слитков серебра в золоте общей массой 476,67 гр., содержащих в себе химически чистое золото общей массой 337,11 гр. и химически чистое серебро общей массой 130,34 гр. и шлиховое золото общей массой 76,86 гр., содержащее в себе химически чистое золото общей массой 68,16 гр., химически чистое серебро общей массой 6,75 гр. Указанные драгоценные металлы мужчина спрятал под камнем на месте добычи и хранил их там до 12 августа 2023 года.

Все это время мужчина жил в гостинице. 12 августа мужчина вернулся к тайнику, забрал золото и в гостинице вшил слитки в пояс своих брюк, один слиток спрятал в складке поясничного корсета, а второй сверток с шлиховым золотом обернул в марлю и убрал на дно своей сумки.

На следующий день мужчина выехал из Таксимо в Северобайкальск. Тем самым он незаконно перевозил драгоценный металл в крупном размере.

Во время остановки поезда в Северобайкальске мужчина вышел на перрон железнодорожного вокзала, где к нему подошли сотрудники и предложили проехать в отделение УФСБ России в Северобайкальске.

В ходе личного досмотра у нелегального золотодобытчика обнаружили и изъяли все золото, что было при нем. В рублевом эквиваленте золото оценили в 2, 4 млн рублей.

Известно, что нелегальный золотодобытчик имеет высшее образование, женат, а также является безработным пенсионером и инвалидом 2 группы. Ранее мужчина не был судим.

Северобайкальский городской суд приговорил признать пенсионера виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.191 Уголовного кодекса РФ (Незаконный оборот янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней, драгоценных металлов, драгоценных камней либо жемчуга) и назначить ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года.


Фото: ru.freepik.com

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