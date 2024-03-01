С жителя Бурятии взыскали ущерб за угнанный и утопленный автомобиль

В Бурятии судебные приставы окончили исполнительное производство о взыскании материального ущерба с жителя Иволгинского района.Как рассказали в УФССП РБ, мужчина был осужден за разбой. Находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, во время поездки на такси он напал на водителя, накинув ему на шею синтетический шнурок. Когда потерпевший вырвался и выбрался из машины, злоумышленник последовал за ним, угрожая молотком, после чего угнал такси для продажи. После того, как опьянение схлынуло, угонщик осознал, что автомобиль ему продать не удастся. Чтобы скрыть следы преступления, он затопил его в Селенге.По решению суда мужчину приговорили к 5 годам колонии общего режима. Помимо этого, он должен был выплатить ущерб компании, у которой водитель арендовал автомобиль. Его сумма с учетом частичного возмещения ущерба составила 216 тысяч рублей. Для принудительного взыскания исполнительный лист был направлен в Службу судебных приставов Бурятии.«Возбудив исполнительное производство, пристав обратил взыскание на доходы должника по месту отбывания наказания. Сразу после трудоустройства из зарплаты мужчины ежемесячно осуществлялись удержания в счет погашения материального ущерба. После его выхода на свободу выплаты прекратились. За неисполнение требований, содержащихся в исполнительном документе, должник был привлечен к административной ответственности с назначением штрафа. После применения мер принудительного взыскания сумма задолженности была полностью погашена», - рассказали в УФССП РБ.Фото: «Номер один»