В Бурятии убили участника спецоперации

Верховный суд Бурятии рассмотрел апелляционную жалобу жителя Заиграевского района, осужденного по ч.4 ст.111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего».Как следует из материалов дела, преступление произошло 17 августа 2023 года. Со слов обвиняемого, в этот день в дом к нему пришел пьяный односельчанин, ранее участвовавший в спецоперации. Узнав прозвище хозяина жилища, мужчина напал на него и начал бить по голове со словами, что «он таких убивал». Завязалась драка, в которой хозяин дома одержал верх, сильно избив гостя. Спустя некоторое время от полученных травм тот умер.Показания обвиняемого частично подтвердили и свидетели. Они указали, что потерпевший действительно проявил агрессию первым, ударив хозяина дома кулаком в лицо. Тот в ответ нанес два удара в голову нападавшего, а когда он упал, еще несколько раз пнул его ногами по голове и телу.Рассмотрев материалы дела, суд признал обвиняемого виновным и приговорил его к 7 годам 10 месяцам лишения свободы. Посчитав приговор слишком суровым, осужденный обжаловал его.Однако Верховный суд Бурятии пришел к выводу, что назначенное мужчине наказание справедливо и соразмерно содеянному.«Районный суд правильно пришел к выводу об отсутствии обстоятельств, указывающих о наличии в действиях осужденного состояния необходимой обороны, поскольку потерпевший в руках никаких предметов не держал, его действия по нанесению удара кулаком в лицо, не причинившие вреда здоровью осужденному, не носили характер общественно-опасного посягательства, сопряженного с опасным для жизни насилием. Содержание высказываний потерпевшего, приведенные в показаниях осужденного, не указывают о наличии угрозы применения такого насилия в отношении непосредственно осужденного. Данные действия потерпевшего суд правильно расценил как противоправное поведение, явившееся поводом для совершения преступления… В приговоре суд обосновано пришел к выводу о направленности умысла осужденного на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека. Поскольку нанося множественные удары, в том числе ногами, в область расположения жизненно важных органов (голову и грудь), он осознавал возможность причинения тяжкого вреда его здоровью и желал этого», - констатировала апелляционная инстанция.В итоге жалоба осужденного была отклонена. Приговор оставлен без изменения и вступил в законную силу.Фото: pixabay.com