B Бypятии влaдeльцa тaбyнa лoшaдeй oбязaли вoзмecтить мaтepиaльный yщepб aвтoмoбилиcтy, пoпaвшeмy в ДTП. Дeлo paccмoтpeл Джидинcкий paйoнный cyд, который частично удовлетворил исковые требования владельца автомобиля «Тойота Камри».

Столкновение с табуном лошадей произошло в октябре 2023 года на 141 километре автодороги «Гусиноозерск-Петропавловка-Закаменск».

Органы дознания провели на месте происшествия соответствующие мероприятия и подтвердили факт ДТП с участие лошадей. Табун, имевший тавро в виде буквы «П», обнаружили в близлежащих с местом аварии окрестностях.

«Суд решил взыскать с ответчика в возмещение материального ущерба 1 000 000 рублей. В остальной части требования о возмещении судебных расходов были оставлены без удовлетворения»,

- сообщили в Джидинском районном суде.

Владелец автомобиля обратился в суд на хозяина лошадей с требованием возместить материальный ущерб, причиненный ДТП.По оценке экспертов только на восстановительный ремонт иномарке требовалось 900 тысяч рублей. На данный момент решение еще не вступило в законную силу.