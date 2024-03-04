Происшествия 04.03.2024 в 10:23

В Бурятии суд конфисковал у сельчанина деньги, вырученные от продажи автомобиля

Он дважды сел пьяным за руль, а потом поспешил отдать «Жигули» на металлолом
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Текст: Ольга Лазарева
В Бурятии суд конфисковал у сельчанина деньги, вырученные от продажи автомобиля
В Прибайкальском районе суд конфисковал у местного жителя денежные средства, полученные от продажи автомобиля, на котором совершено преступление, в доход государства

Прокуратура Прибайкальского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 22-летнего жителя с. Турунтаево. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения).

В суде установлено, что мужчина в 2022 году привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Не сделав должных выводов, в октябре того же года в нарушение Правил дорожного движения он вновь сел за руль своего автомобиля «ВАЗ 2105» в алкогольном опьянении. После этого виновный реализовал данный автомобиль в пункт приема металла.

Прибайкальский районный суд, учитывая мнение государственного обвинителя, приговорил виновного к 180 часам обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года.
Средства, полученные от продажи транспортного средства, обращены в доход государства.

Приговор вступил в законную силу.

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