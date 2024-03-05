Происшествия 05.03.2024 в 13:47
В феврале в Бурятии пропало 62 человека
Четверо жителей найдены погибшими, двоих ищут до сих пор
Текст: Ольга Лазарева
Поисковый отряд «ЛизаАлерт» подвел итоги работы за февраль 2024 года.
В феврале в отряд «ЛизаАлерт» поступило 62 заявки на поиск пропавших людей по всей Республике Бурятия. Из них найдены живыми — 53, найдены погибшими — 4, не найдены — 2, неподтвержденные заявки — 3 .
Поиски тех, кто не найден, продолжаются: распространяются ориентировки, проверяются свидетельства.
Берегите себя и своих близких, - призывают поисковики.
В феврале в отряд «ЛизаАлерт» поступило 62 заявки на поиск пропавших людей по всей Республике Бурятия. Из них найдены живыми — 53, найдены погибшими — 4, не найдены — 2, неподтвержденные заявки — 3 .
Поиски тех, кто не найден, продолжаются: распространяются ориентировки, проверяются свидетельства.
Берегите себя и своих близких, - призывают поисковики.
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