Один человек погиб, двое пострадали в ДТП на трассе в Бурятии

Крупное ДТП произошло сегодня на перевале «Пыхта» в Прибайкальском районе Бурятии. Как сообщил вайбер-чат «Прибайкалье-инфо.24/7», там столкнулись три автомобиля: «Тойота Региус», «Тойота Филдер» и «Тойота Надия».В результате аварии водитель «Филдера» погиб, еще два человека обратились за медицинской помощью.Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, они устанавливают все обстоятельства ДТП.Фото: vk.com/dtp_03