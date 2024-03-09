Происшествия 09.03.2024 в 12:32

Один человек погиб, двое пострадали в ДТП на трассе в Бурятии

Три автомобиля столкнулись в Прибайкальском районе
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Текст: Андрей Константинов
Один человек погиб, двое пострадали в ДТП на трассе в Бурятии
Крупное ДТП произошло сегодня на перевале «Пыхта» в Прибайкальском районе Бурятии. Как сообщил вайбер-чат «Прибайкалье-инфо.24/7», там столкнулись три автомобиля: «Тойота Региус», «Тойота Филдер» и «Тойота Надия».
 
В результате аварии водитель «Филдера» погиб, еще два человека обратились за медицинской помощью.
 
Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, они устанавливают все обстоятельства ДТП.

Фото: vk.com/dtp_03
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