Происшествия 10.03.2024 в 10:28

Жители Бурятии попались на нелегальной охоте на тарбаганов

Инспекторы застали браконьеров на установке петли на норы сурков

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Текст: Анастасия Величко
Жители Бурятии попались на нелегальной охоте на тарбаганов

Двое мужчин, находясь на территории государственного заказника федерального значения «Алтачейский», расположенного на территории Мухоршибирского района, не имея разрешений на добычу охотничьих ресурсов, вступили между собой в предварительный преступный сговор на совершение незаконной охоты на тарбагана.

Мужчины установили железную петлю со штырями и металлическими предметами плоской формы, после чего каждый из них установил петлю на норы сурков (тарбаганов). Но им помешали государственные инспекторы ФГБУ «Байкальский государственный природный биосферный заповедник».

В январе 2024 года Мухоршибирский районный суд признал браконьеров виновными по ч.2 ст.258 УК РФ (незаконная охота) и оштрафовал на 40 тыс. рублей каждого.

Благодаря ответственным государственным инспекторам сурки (тарбаганы) могут существовать на территории заповедника, а виновные понесли наказание.

- Решение незаконно поохотиться может привести к более тяжкому наказанию в виде лишение свободы на срок от 3 до 5 лет, - сообщается на странице судов общей юрисдикции Республики Бурятия во «ВКонтакте».


Фото: ru.freepik.com

Теги
тарбаганы мухоршибирский район заповедник суд браконьеры

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