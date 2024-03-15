В Бурятии осудили взяточника из Монголии

В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении гражданина Монголии. Он обвинялся в покушении на дачу взятки.«В суде установлено, что гражданин Монголии для уклонения от декларирования и уплаты таможенной пошлины спрятал партию товара за обшивкой салона в вентиляционных шахтах автобуса. После чего, пытаясь обеспечить себе беспрепятственный проезд через границу, с целью избежать осмотра автобуса с применением инспекционно-досмотрового комплекса, предложил таможенному инспектору взятку 20 тыс. рублей», - сообщили в прокуратуре Бурятии.Суд признал иностранца виновным и приговорил его к штрафу в размере 300 тыс. рублей. Приговор еще не вступил в законную силу.Фото: «Номер один»