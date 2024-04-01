Спортсмены Бурятии привезли шесть медалей с первенства России по армейскому рукопашному бою
Спортсмены Бурятии завоевали шесть медалей на Первенстве России по армейскому рукопашному бою. Первенство проходило 30-31 марта в г. Красноярск. В соревнованиях приняли участие более 500 бойцов.
- По итогам состязаний, бурятские спортсмены завоевали две золотые, одну серебряную и три бронзовые медали. Поздравляем спортсменов, тренеров и федерацию армейского рукопашного боя с достойными результатами, - прокомментировали в минспорта РБ.
Результаты в возрастной категории 12-13 лет:
Золотая медаль - Андрей Д., 45 кг (СК ЦСКА, тренер Воротников А. Г.)
Серебряная медаль- Иван П., 45 кг (СК ПЕРЕСВЕТ, тренер Цынгеев Б. Ц.)
Бронзовая медаль - Даржа Ц., 65 кг (СК КОМБАТ, тренер Раднаев Ж. В.)В возрастной категории 18-20 лет:
Золотая медаль - Мунко Дондоков, 55 кг (СК ХАРА-МОРИТОН, тренер Жигжитов Ж.Б.)
Бронзовая медаль - Сергей Банзаракцаев, 70 кг (СК ХАРА-МОРИТОН, тренер Жигжитов Ж.Б.)
Бронзовая медаль - Баяр Шагжиев, свыше 85 кг (СК ЦСКА, тренер Воротников А. Г.)
Фото: минспорт РБ