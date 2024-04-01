Происшествия 01.04.2024 в 12:08

Спортсмены Бурятии привезли шесть медалей с первенства России по армейскому рукопашному бою

В соревнованиях приняли участие более 500 бойцов со всей страны
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Текст: Служба информации "Номер один"
Спортсмены Бурятии привезли шесть медалей с первенства России по армейскому рукопашному бою

Спортсмены Бурятии завоевали шесть медалей на Первенстве России по армейскому рукопашному бою. Первенство проходило 30-31 марта в г. Красноярск. В соревнованиях приняли участие более 500 бойцов.

- По итогам состязаний, бурятские спортсмены завоевали две золотые, одну серебряную и три бронзовые медали. Поздравляем спортсменов, тренеров и федерацию армейского рукопашного боя с достойными результатами,  - прокомментировали в минспорта РБ.

Результаты в возрастной категории 12-13 лет:

Золотая медаль - Андрей Д., 45 кг (СК ЦСКА, тренер Воротников А. Г.)

Серебряная медаль- Иван П., 45 кг (СК ПЕРЕСВЕТ, тренер Цынгеев Б. Ц.)

Бронзовая медаль - Даржа Ц., 65 кг (СК КОМБАТ, тренер Раднаев Ж. В.)В возрастной категории 18-20 лет:

Золотая медаль - Мунко Дондоков, 55 кг (СК ХАРА-МОРИТОН, тренер Жигжитов Ж.Б.)

Бронзовая медаль - Сергей Банзаракцаев, 70 кг (СК ХАРА-МОРИТОН, тренер Жигжитов Ж.Б.)

Бронзовая медаль - Баяр Шагжиев, свыше 85 кг (СК ЦСКА, тренер Воротников А. Г.)

 

Фото: минспорт РБ

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