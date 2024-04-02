В Бурятии два дня тушили загоревшуюся траву

Вечером 1 апреля на пульт пожарной части поступило сообщение о возгорании сухой травы в 20 километрах от поселка Джида. К месту вызова был направлен дежурный караул 17-ой пожарной части 5-го Джидинского отряда ГПС РБ, пожарные Селенгинского лесхоза, добровольцы пожарной дружины «Джидинское» и «Дырестуйское».«На момент прибытия первого пожарного подразделения огнём была охвачена трава на склонах горы в местности «Аманальная». Угрозы перехода огня на населённые пункты и лес не было. Тушение осложнялось горной местностью и наступлением темноты. Для окарауливания возгорания был выставлен ночной пост. Пожар был потушен днём 2 апреля на общей площади 16 гектар», - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём неустановленных лиц. Всего к тушению пожара привлекались 14 пожарных и 5 единиц техники.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС