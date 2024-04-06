Происшествия 06.04.2024 в 13:18

Житель Бурятии получил срок за избиение родственников-инвалидов

Подсудимый схватил одну из жертв за голову и ударил лбом об стол
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Текст: Макар Захаров
Житель Бурятии получил срок за избиение родственников-инвалидов

Гусиноозерский городской суд вынес обвинительный приговор мужчине, который избил свою мать-инвалида и племянника. Сначала подсудимый нанес матери удар ладонью в область ушей, а спустя месяц – накинулся на племянника.

«Он нанес своей матери, являющейся инвалидом II группы, один удар ладонью правой руки в область левого уха и один удар ладонью левой руки в область правого уха, чем причинил физическую боль. Спустя месяц мужчина нанес побои своему племяннику, инвалиду II группы. Правой рукой схватил за голову сзади и ударил лобной частью головы об стол, причинив физическую боль», 

- упоминается в приговоре суда.
Через некоторое время подсудимый вновь нанес побои своей матери. Мужчина схватил мать-инвалида за мизинец и сжав пальцами кисть - завел ее руку за спину.

Агрессор признал вину и раскаялся в содеянном. Суд признал мужчину виновным в нанесении серии побоев и назначил наказание в виде ограничения свободы сроком 1 год и 1 месяц.

Фото: Номер один

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